Corse illegali a Valle, i controlli della polizia: ok ai rilevatori di velocità L’attività condotta ha consentito di identificare numerose persone

Dopo le segnalazioni dei residenti di rione Valle, ad Avellino, per le corse illegali di moto e auto, ieri la polizia ha attivato un servizio di controllo proprio lungo via Manfra.

I controlli sono proseguiti anche questa mattina. Attività coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino.

Diversi residenti hanno segnalato condotte pericolose da parte di giovani a bordo di moto e autovetture. L’attività condotta ha consentito di identificare numerose persone ed evitare comportamenti illeciti alla guida.

La Questura ha interessato anche il Comando della Polizia Locale affinché siano installati, lungo la predetta arteria dove sono presenti giardini pubblici, un asilo privato ed esercizi commerciali, dei rallentatori di velocità ai sensi dell’art. 179 del regolamento di attuazione al codice della strada.