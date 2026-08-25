Vendemmia 2026, caldo e mercato mettono a rischio vigneti e produttori Dall’Irpinia al Sannio, raccolta anticipata e prezzi sotto pressione

La vendemmia 2026 comincia a mostrare il suo volto anche in Campania, ma per capire davvero quale annata arriverà nelle cantine bisognerà attendere ancora. Il caldo prolungato e la scarsità di precipitazioni hanno accelerato il ciclo vegetativo in molte zone, anticipando alcune raccolte e aumentando l’attenzione sulla tenuta dei vigneti. A differenza di quanto emerge in altre regioni italiane, tuttavia, non ci sono al momento elementi per attribuire alla Campania percentuali generalizzate di perdita produttiva. Lo stesso sistema nazionale del vino ha scelto quest’anno la prudenza: Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini hanno rinunciato alle tradizionali previsioni sui volumi, rinviando i numeri a vendemmia conclusa proprio per l’estrema variabilità delle condizioni climatiche.

Irpinia, la vendemmia arriva prima e il problema diventa anche il prezzo

È dall’Irpinia che arrivano in questi giorni i segnali più netti. In provincia di Avellino alcune aziende hanno già iniziato a raccogliere con un anticipo insolito per un territorio nel quale altitudine, escursioni termiche e caratteristiche dei vitigni hanno tradizionalmente spostato buona parte della vendemmia verso settembre e ottobre. Il caldo dell’estate 2026 ha accelerato la maturazione in alcuni vigneti e le prime indicazioni raccolte sul territorio parlano di uve potenzialmente interessanti sotto il profilo qualitativo, ma di quantità che potrebbero risultare inferiori alle aspettative.

La partita più delicata, però, non si gioca soltanto tra i filari. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi, le tre Docg che identificano l’Irpinia sui mercati italiani e internazionali, arrivano alla vendemmia in una fase di forte pressione economica. Nei giorni scorsi dal territorio è arrivato l’allarme sul prezzo delle uve, con quotazioni indicate tra 60 e 65 centesimi al chilogrammo in alcune contrattazioni e giudicate insufficienti da una parte del mondo agricolo per garantire la sostenibilità delle aziende. Sindaci e operatori hanno chiesto alla Regione Campania un confronto sui prezzi, sui costi di produzione e sull’andamento della campagna.

A pesare è anche il mercato del vino. Al 31 luglio nelle cantine italiane risultavano 42,6 milioni di ettolitri di vino in giacenza, il 6,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, oltre ai mosti. Una massa che precede l’ingresso della nuova vendemmia e che aumenta la pressione commerciale sull’intera filiera. In Irpinia, dove il valore delle denominazioni costituisce una parte essenziale della redditività delle imprese, la preoccupazione riguarda soprattutto il rischio che il calo delle quotazioni dell’uva finisca per scaricarsi sul primo anello della catena, quello dei viticoltori.

Nel Sannio il grosso della raccolta deve ancora arrivare

Subito dopo l’Irpinia, gli occhi sono puntati sul Sannio, il grande bacino vitivinicolo beneventano. Qui il calendario è differente e il 25 agosto è ancora troppo presto per tracciare un bilancio della vendemmia. La Falanghina, vitigno simbolo della provincia di Benevento, raggiunge normalmente la maturazione nella seconda metà di settembre. Il caldo può modificare le date e imporre decisioni diverse da vigneto a vigneto, ma la parte decisiva della raccolta sannita resta davanti.

Il peso del territorio spiega perché l’attesa sia così importante. Circa l’80 per cento della superficie campana coltivata a Falanghina si concentra nel Beneventano, con oltre 2.200 ettari indicati dal Sannio Consorzio Tutela Vini. Accanto alla Falanghina ci sono l’Aglianico del Taburno, il Sannio Dop e l’Igp Beneventano, in una filiera che coinvolge centinaia di operatori e migliaia di viticoltori anche attraverso il sistema cooperativo. Castelvenere, che proprio in agosto ha ospitato la sua Festa del Vino, resta uno dei simboli di questa concentrazione produttiva ed è indicato come il comune più vitato d’Italia.

Anche qui il punto centrale sarà capire quanto il caldo abbia inciso sul peso dei grappoli e sull’equilibrio tra zuccheri, acidità e maturazione fenolica. Il dato qualitativo non coincide automaticamente con quello quantitativo: una stagione asciutta può contenere alcune pressioni fitosanitarie, ma quando la disponibilità d’acqua diventa insufficiente il rischio è che gli acini restino più piccoli e che la resa si riduca. Per questo il giudizio sul Sannio dovrà essere costruito nelle prossime settimane, quando entreranno in raccolta Falanghina e, successivamente, le varietà rosse più tardive.

Salerno, dalla Costa d’Amalfi al Cilento

Il quadro cambia ancora spostandosi nella provincia di Salerno, dove la viticoltura campana presenta alcuni dei suoi ambienti più diversi. Ci sono i terrazzamenti della Costa d’Amalfi, con le sottozone Furore, Ravello e Tramonti, e ci sono i vigneti del Cilento, del Castel San Lorenzo e delle aree interne. Qui esposizione, altitudine, vicinanza al mare e disponibilità idrica producono vendemmie con tempi molto differenti anche a pochi chilometri di distanza.

Il Servizio fitosanitario della Regione Campania continua il monitoraggio provinciale e l’ultimo bollettino disponibile per Salerno è datato 19 agosto. È un elemento importante perché la vendemmia 2026 arriva dopo settimane nelle quali la stessa Regione ha riconosciuto un quadro generale di eccezionale carenza idrica, scarsità di precipitazioni e riduzione delle riserve disponibili, intervenendo con misure straordinarie per le aziende agricole.

Caserta, un mosaico tra Asprinio, Massico e vitigni storici

Anche il Casertano entra nella fase decisiva con una viticoltura molto frammentata ma di forte identità. Dall’Asprinio di Aversa al Falerno del Massico, passando per Galluccio, Casavecchia di Pontelatone, Pallagrello bianco e Pallagrello nero, la provincia conserva un patrimonio varietale che risponde in maniera diversa alle alte temperature.

Pure per Caserta il monitoraggio fitosanitario regionale risulta aggiornato al 19 agosto. Al momento non emergono dati pubblici sufficientemente solidi per attribuire alla provincia una percentuale complessiva di perdita della vendemmia. Ed è proprio questo uno dei punti da tenere distinti rispetto alla situazione abruzzese: la siccità rappresenta un problema regionale, ma l’effetto sulle rese viticole deve essere misurato areale per areale e varietà per varietà, evitando di trasformare segnali locali in un dato valido per tutta la Campania.

Napoli, la sfida dei vigneti vulcanici e delle isole

Nella provincia di Napoli la vendemmia attraversa territori ancora più particolari. I vigneti del Vesuvio, con il Lacryma Christi, quelli dei Campi Flegrei, dove Falanghina e Piedirosso crescono in un ambiente fortemente segnato dai suoli vulcanici, la Penisola Sorrentina, Ischia e Capri compongono una viticoltura spesso caratterizzata da superfici ridotte, forti pendenze e lavorazioni manuali.

In queste aree la questione climatica si intreccia con costi di produzione strutturalmente elevati. La raccolta può essere molto onerosa e, soprattutto nei vigneti terrazzati o difficilmente meccanizzabili, ogni riduzione di resa pesa direttamente sull’equilibrio economico dell’azienda. Anche per questo la qualità delle uve da sola non basterà a definire positiva l’annata: conteranno quantità, prezzi riconosciuti ai produttori e capacità delle cantine di collocare il vino sul mercato.

Siccità e caldo, ma il bilancio non può essere scritto in anticipo

Il dato comune alle cinque province è il clima. La Regione Campania ha definito il 2026 un anno segnato dal perdurare delle ondate di calore, dalla scarsità delle precipitazioni e dalla riduzione delle riserve idriche. Per le aziende colpite dalla siccità è stata inoltre richiamata la possibilità di accedere, quando ricorrono i requisiti previsti, agli indennizzi del Fondo nazionale AgriCat.

Ma trasformare questo scenario in una stima della vendemmia campana sarebbe oggi prematuro. Lo dicono indirettamente anche le scelte compiute a livello nazionale: Assoenologi, Ismea e Uiv hanno deciso di aspettare la fine della raccolta prima di diffondere dati su produzione e qualità. In Campania la prudenza è ancora più necessaria perché convivono territori costieri e aree interne, vigneti quasi al livello del mare e impianti a diverse centinaia di metri di altitudine, varietà precoci e uve come l’Aglianico che possono restare in pianta fino ad autunno inoltrato.

La vendemmia 2026, dunque, parte con due questioni già chiare. La prima è climatica: l’acqua e la gestione delle temperature estreme sono ormai variabili strutturali della viticoltura. La seconda è economica: produrre grandi vini non basta se il prezzo dell’uva non remunera il lavoro e se le cantine affrontano la nuova raccolta con un mercato appesantito dalle giacenze. Dall’Irpinia al Sannio, fino a Salerno, Caserta e Napoli, sarà questo il vero banco di prova delle prossime settimane.