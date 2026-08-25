Memoria e grande cultura: Ariano non dimentica Nicola Savino Successo per la book zone 2026

Successo per la nuova edizione della Book zone intitolata alla memoria di Nicola Savino. Nata da un’idea di Francesco Fodarella e dello stesso compianto professore, la book zone si inserisce all’interno del folk festival con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato all’alta cultura e alla presentazione di opere letterarie.

La prima giornata: la poesia al museo

La prima serata, ospitata presso la cornice del museo, è stata interamente dedicata alla poesia con la presentazione di due sillogi: "Il silenzio degli alberi" di Clarice Spadea e "Visioni di istinti sommersi" di Michele Napolitano.

L'incontro, moderato da Carla Moccia, ha visto la presentazione a cura di Maria Costanza Luparella. Tra il pubblico erano presenti diverse autorità, tra cui il vicesindaco Giovanni Puopolo e l'assessore Sara Pannese.

Nel corso della serata sono intervenuti l'assessore Raffaela Manduzio, il fotografo Felice Torella e il cantante Luca Pugliese, mentre l'emozionante lettura di alcune liriche è stata affidata alla voce di Gaia Giovannone.

Il secondo appuntamento: il tributo a Nicola Savino a Valleluogo

La seconda giornata si è svolta nella suggestiva cornice del Santuario di Valleluogo, gremito per l'occasione.

Al centro dell'incontro la presentazione del libro postumo di Nicola Savino, "La novella del frate di Assisi", pubblicato proprio nell'anno in cui ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco.

L'evento, moderato da Carla Moccia, ha visto una ricca partecipazione di relatori e istituzioni: sono intervenuti il presidente del Folk Festival Gianfranco Cardinale, il sindaco Mario Ferrante, il promotore e organizzatore dell'evento Luigi Lambiase,Sergio Melillo (Vescovo della diocesi di Ariano Irpinio-Lacedonia), sorella Patrizia, Ottavio Di Grazia, l'editore Silvio Sallicandro ed Eleonora Savino.

Di straordinario spessore gli interventi del Vescovo Melillo, di sorella Patrizia e di Di Grazia, che nel ripercorrere la figura del Santo di Assisi hanno saputo cogliere sia l'attualità del suo messaggio evangelico sia l'essenza più profonda dell'opera del grande Nicola Savino.

La riuscita manifestazione è stata resa possibile grazie alla sinergia e al prezioso contributo delle associazioni coinvolte: Folk Festival, Vizio di Leggere, Amici di Valleluogo e Marechiaro in Piemonte.