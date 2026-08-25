Grottaminarda: nuovo restauro per la panchina rossa d'arte Affinchè il messaggio di sensibilizzazione che vuole trasmettere non risulti mai sbiadito...

Il rosso della simbolica panchina per l'eliminazione della violenza sulle donne sempre vivo affinchè il messaggio di sensibilizzazione che vuole trasmettere non risulti mai sbiadito.

Nuovo intervento di restauro da parte dell'artista Pietra Barrasso, dopo quello del 2024, della "Panchina rossa d'arte".

Si tratta di una delle prime panchine rosse artistiche realizzate in provincia: fu installata nei Giardini De Curtis di Grottaminarda il 25 novembre 2017 in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

L'iniziativa, dal forte valore simbolico, si concretizzò grazie ad una sinergia tra il Comune di Grottaminarda, la locale sezione delle Fidapa e l'autrice Pietra Barrasso.

Oggi, questo nuovo restauro ed i rinnovati ringraziamenti all'artista Pietra Barrasso da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale, non solo per l'ideazione e realizzazione dell'opera ma anche per la costante attenzione dimostrata negli anni e per la disponibilità a intervenire periodicamente per preservarne la forza espressiva, mantenere vivo il colore della panchina rossa significa contribuire a mantenere vivo anche il messaggio che essa porta con sé, ricordando che il contrasto alla violenza sulle donne è una responsabilità di tutti e che il cambiamento passa dall’educazione e dalla consapevolezza.