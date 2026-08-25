Tentano colpo in villa con anziana sola: la Cosmopol mette in fuga i ladri Avellino, sabato notte il colpo tentato in una villa nella zona Bonatti: in casa una anziana sola

È stata ina notte al cardiopalma nel capoluogo irpino quella di sabato , nella zona periferica di contrada Archi tra furti tentati e sventati.

Il doppio assalto in villa

Sabato notte, nella zona Bonatti, hanno tentato il colpo in villa un gruppo di ladri, che avevano provato a portarsi all'interno di una casa, noncuranti della presenza della proprietaria.

L'anziana sola in casa ha dato l'allarme

L'ottantenne allarmata per dei rumori che sentiva arrivare dall'esterno della casa, aveva deciso di chiedere l'intervento della Cosmopol per una verifica. Quei rumori erano dovuti alle manovre, che i ladri stavano compiendo con un attrezzo specifico per svitare le viti della serratura di uno degli infissi, delle finestre al primo piano della villa. In soli 3 minuti sono arrivati sul posto gli uomini della Cosmopol menttendo in fuga il gruppo di malviventi.

In 3 minuti tre pattuglie Cosmopol sul posto

Gli agenti dell'istituto di vigilanza privata hanno dovuto anche provvedere tempestivi a rimuovere delle reti, che i ladri avevano provveduto a sistemare intorno agli accessi esterni alla villa, per rallentare i soccorsi. Rimosse le reti gli agenti hanno messo in fuga i ladri, rassicurando la signora che, visibilmente impaurita, ha ringraziato i soccorritori. Sul posto sono arrivati tempestivamente anche gli agenti di polizia . Nella stessa nottata di sabato scorso un altro colpo è andato a vuoto in zona, a contrada Archi.