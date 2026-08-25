Non si hanno notizie di un 48enne ad Ariano: attivato il piano di ricerca Procedura di emergenza da parte della prefettura di Avellino

Da stamane la prefettura di Avellino ha attivato il piano di ricerca per persone scomparse. L'alert è scatatto dopo l'allontanamento, non si sa per quali motivi, sembrerebbe legato a questioni strettamente familiari, di un 48enne di Ariano Irpino. Persona conosciuta e dinamica impegnata nel settore del commercio.

L'uomo al momento risulta irreperibile dalla mattinata di domenica scorsa. Nessuna traccia neppure della sua auto una fiat punto di colore grigio.

Da qui dopo la denuncia di scomparsa da parte dei genitori alle forze dell'ordine, l'avvio della procedura d'emergenza gestita dalla Prefettura di Avellino.

Lo stanno cercando su tutto il territorio fino ai confini con la vicina puglia tra Panni e Savignano Irpino persone a lui vicine, ma al momento nessuna traccia.

Nelle prossime ore potrebbero entrare in azione squadre dei vigili del fuoco e associazioni. Viene rivolto un appello a fare presto. La speranza è che possa trattarsi solo di un allontanamento volontario.