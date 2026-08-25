Grottaminarda: gesto d'amore da parte di 65 giovani artisti Uno spazio dedicato all’arte e alla creatività

Un gesto d’amore verso Grottaminarda e verso il suo festone, con la consapevolezza che una tradizione così importante potrà continuare a vivere soltanto se le nuove generazioni sapranno portarla avanti con rispetto e senso di appartenenza. Questo lo spirito della mostra “Giovani talenti grottesi”.

In occasione del festone Piazza Vittoria si è trasformata in uno spazio dedicato all’arte e alla creatività dei giovani.

Protagonisti sono stati 65 ragazzi e ragazze che hanno reinterpretato alcuni dei più celebri capolavori della storia dell’arte, confrontandosi con le opere di Salvador Dalí, Vincent van Gogh, Giorgio de Chirico, Frida Kahlo, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Claude Monet, Edgar Degas, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Edvard Munch.

Un percorso artistico che ha dato spazio alla sensibilità e alla tecnica di ciascun ragazzo, uno sguardo personale sui grandi maestri attraverso l’utilizzo di pastelli, tempere acquerellabili e chiaroscuro.

La mostra non è nata come iniziativa legata alla scuola, ma dalla volontà dei ragazzi di sentirsi parte della propria comunità e di partecipare ad un evento che rappresenta una tradizione profondamente radicata nel cuore di Grottaminarda, un momento di identità e condivisione, un modo concreto per essere protagonisti della festa più importante dell’anno e, allo stesso tempo, per ricordare che saranno proprio loro, i giovani di oggi, a raccogliere domani il testimone delle tradizioni della comunità.