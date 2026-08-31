Monteforte Irpino saluta il Capodanno Estivo: un successo targato giovani L'impegno e la passione della squadra del sindaco Fabio Siricio firmano il successo

Vivace, allegra e soprattutto ospitale. Così Monteforte Irpino ha salutato la conclusione del Capodanno Estivo, la manifestazione che per tre giorni ha trasformato Piazza Umberto I in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra musica, comicità, spettacoli e momenti di condivisione. L'evento, nel comune guidato dal sindaco Fabio Siricio, ha richiamato migliaia di persone, regalando un finale d'estate all'insegna della festa e della partecipazione.

L'ultima serata si è chiusa con un crescendo di emozioni. Prima Simone Pastore ha conquistato il pubblico coinvolgendo tutti in un grande coro collettivo, poi i Nadamas hanno firmato il gran finale con un'esplosione di musica dal vivo che ha trasformato la piazza in una pista da ballo.

Tre serate di musica per tutti i gusti

La musica è stata la vera protagonista della manifestazione. Nelle serate precedenti il pubblico aveva già risposto con entusiasmo alle esibizioni del rapper O' Tsunami e di Nando De Marco, confermando la capacità dell'evento di parlare a generazioni diverse e di offrire un programma capace di coinvolgere tutti.

Tradizione e gastronomia, il cuore della festa

Accanto agli spettacoli, un ruolo centrale lo hanno avuto gli stand gastronomici, presenti per tutta la durata della manifestazione. Tra piatti della tradizione, sapori locali e momenti di convivialità, Monteforte Irpino ha celebrato quello spirito di comunità che rende l'estate montefortese un appuntamento sempre più atteso.

A fare la differenza è stata soprattutto l'energia dei giovani e di tutti i volontari che, con impegno e passione, hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, affiancando il lavoro dell'amministrazione comunale guidata da Fabio Siricio.

Il grazie del sindaco all'Associazione Rinascita Monteforte

Al termine della manifestazione il sindaco Fabio Siricio ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare all'Associazione Rinascita Monteforte, protagonista dell'organizzazione dell'evento.

"Un ringraziamento speciale e sentito va all'Associazione Rinascita Monteforte, protagonista di questa splendida iniziativa. Grazie per l'impegno, l'entusiasmo, la passione e la preziosa collaborazione con cui continua a contribuire alla crescita e alla vitalità della nostra comunità".

Tre giorni di festa che hanno confermato Monteforte Irpino come una piazza capace di unire musica, tradizione e partecipazione, chiudendo l'estate con il sorriso e con la voglia di ritrovarsi ancora insieme.