Montemiletto: ritorna il medioevo e il borgo si anima A Montemiletto la tanto attesa rievocazione dell'assalto al castello

È ormai tutto pronto a Montemiletto per “Si Qua Fata Sinant”, la celebre rievocazione storica medievale che quest’anno taglia il prestigioso traguardo della sua decima edizione.

Dal 4 al 6 settembre, il borgo irpino si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto tra storia, spettacoli itineranti, laboratori didattici per costruire fucine medievali ed eccellenze enogastronomiche.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Mons Militum, si conferma uno degli appuntamenti culturali e turistici più attesi dell'anno in Irpinia, nato con l’obiettivo di valorizzare l’identità, le radici e le tradizioni del territorio.

Le novità della X Edizione e i Punti Spettacolo

Gli spettacoli si svolgeranno in contemporanea nei due cuori pulsanti del borgo storico - Punto 1 (Piazza Castello) e Punto 2 (Belvedere) - anticipati dal solenne corteo storico lungo le vie del paese.

Tra le grandi novità di quest’anno spiccano la possibilità di cenare come nobili: lungo il percorso saranno allestite locande medievali dove prenotare un posto per gustare un menù fisso a tema. Inoltre, nella giornata di domenica 6 settembre, la Pro Loco invita tutti al grande pranzo sotto le mura del castello (con menù fisso e prenotazione obbligatoria).

Il momento più atteso della manifestazione farà rivivere la storica battaglia del 1419. Sabato 5 settembre, alle ore 23:30, andrà in scena la rievocazione dell’assalto con lo spettacolare incendio del Castello della Leonessa e i giochi pirotecnici.

Cavalieri, armati e figuranti sono pronti a far fare un salto indietro nel tempo a tutti i visitatori, che potranno presentarsi all'evento provvisti del proprio "Passaporto Irpino".