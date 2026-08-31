Pila ai Piani: si insedia il nuovo parroco, doppia festa a Frigento

La devozione storica verso San Michele Arcangelo, patrono e protettore

pila ai piani si insedia il nuovo parroco doppia festa a frigento

Accoglienza del nuovo parroco fra Leone Di Maggio e festa di San Michele Arcangelo...

Frigento.  

La comunità della parrocchia "Maria Santissima Immacolata" di Pila ai Piani a Frigento, in Irpinia vivrà due giornate di grande festa.

Domenica 6 settembre 2026 alle ore 19:00 si terrà la cerimonia ufficiale di accoglienza del nuovo parroco fra Leone Di Maggio. Un momento di gioia e nuovo cammino per tutta la comunità.

La festa proseguirà lunedì 7 settembre 2026 con la tradizionale festa di San Michele a Pila, con il seguente programma religioso:

Ore 18:30 Santo Rosario
Ore 19:00 Santa messa solenne
Ore 20:00 Solenne processione con la statua di San Michele Arcangelo fino a Piazza della Fontana, lancio dei palloncini da parte dei bambini, preghiera comunitaria, rientro in chiesa e benedizione finale.

Un doppio appuntamento che unisce l'inizio di un nuovo percorso pastorale con la devozione storica verso San Michele Arcangelo, patrono e protettore.

Un evento straordinario che vedrà riuniti: cittadinanza, associazioni, forestieri e fedeli delle varie contrade vicine a Pila ai Piani. 

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