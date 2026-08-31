Pila ai Piani: si insedia il nuovo parroco, doppia festa a Frigento

La comunità della parrocchia "Maria Santissima Immacolata" di Pila ai Piani a Frigento, in Irpinia vivrà due giornate di grande festa.
Domenica 6 settembre 2026 alle ore 19:00 si terrà la cerimonia ufficiale di accoglienza del nuovo parroco fra Leone Di Maggio. Un momento di gioia e nuovo cammino per tutta la comunità.
La festa proseguirà lunedì 7 settembre 2026 con la tradizionale festa di San Michele a Pila, con il seguente programma religioso:
Ore 18:30 Santo Rosario
Ore 19:00 Santa messa solenne
Ore 20:00 Solenne processione con la statua di San Michele Arcangelo fino a Piazza della Fontana, lancio dei palloncini da parte dei bambini, preghiera comunitaria, rientro in chiesa e benedizione finale.
Un doppio appuntamento che unisce l'inizio di un nuovo percorso pastorale con la devozione storica verso San Michele Arcangelo, patrono e protettore.
Un evento straordinario che vedrà riuniti: cittadinanza, associazioni, forestieri e fedeli delle varie contrade vicine a Pila ai Piani.