Assalto al Tabacchi nella notte: colpo lampo a Torrette di Mercogliano In 5 e incappucciati in 3 minuti sono riusciti ad entrare nel Tabacchi e a rubare tutto

Colpo lampo dei banditi a Torrette di Mercogliano: in 3 con il flex tagliano la saracinesca e rubano tutto. Ancora ladri scatenati in azione in provincia di Avellino (Foto repertorio, ndr). Cinque uomini incappucciati hanno svaligiato la rivendita di tabacchi della stazione di servizio Enilive di via Nicola Santangelo, a Torrette di Mercogliano, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Sono bastati tre minuti, intorno alle 3.30, per tagliare la saracinesca con un flex e ripulire gli scaffali. È il sesto colpo subito dallo stesso esercizio in pochi anni.

Banda in azione: tagliata la saracinesca e scaffali svuotati

La banda è arrivata a bordo di un'Audi nera. Il varco nella saracinesca, aperto in pochi secondi. Poi dentro, a caricare stecche di sigarette e biglietti gratta e vinci. Il valore della refurtiva è ancora in fase di quantificazione. Nessun testimone, nessun arresto: i cinque si sono dileguati senza lasciare tracce utili alle indagini.

Tentato secondo colpo nella stessa notte

Non è stato l'unico obiettivo della notte. Gli stessi uomini avrebbero tentato un secondo colpo nella zona, andato a vuoto.