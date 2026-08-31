Ariano: è diventato pericolosissimo transitare a Stratola, strada a rischio Diverse buche insidiossime lungo tutto il tratto che va dal crocifisso all'imbocco della contrada

Un dissesto stradale causato dal passaggio dei mezzi pesanti con la conseguente perdita di acqua che sta mettendo a dura prova gli automobilisti.

Accade in località Stratola ad Ariano Irpino, sotto un muraglione con affissi ancora i manifesti dell'ultima campagna elettorale, mai rimossi soprattutto nelle zone rurali. Ma questo è un altro argomento.

Ciò che va "attenzionato" ora è l'avvallamento su uno dei due lati della strada, di una pericolosità estrema. E' non è solo questo il punto critico. Da incoscienti lasciare tante famiglie in queste condizioni. Clicca qui per vedere le foto.

Situazioni analoghe sono presenti lungo tutto il tratto in questione, che porta a diverse contrade: Santa Regina, Paragano, Pianotaverna, Vascavino, Trave che già vivono una condizione di disagio a causa dello stato di precarietà in cui versano le varie "strade" di collegamento.

Sono diverse le buche insidiosissime lungo tutto il tratto che va dal crocifisso all'imbocco di Stratola.

Viene rivolto un appello urgente a Rfi a ripristinare il manto stradale e a mettere in sicurezza questa arteria. Stamane sul posto si è recato anche il personale dell'area tecnica comunale.