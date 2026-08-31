Montoro, incendio devasta il territorio: case danneggiate e due maiali morti Spento l'incendio, per Banzano resta il peso di una giornata segnata da gravi danni

Una giornata drammatica per la frazione Banzano di Montoro, dove un vasto incendio ha devastato parte del territorio, raggiungendo e danneggiando alcune abitazioni. Nel bilancio dell'emergenza si contano anche due maiali morti tra le fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento emerge però un elemento che potrebbe aggravare ulteriormente il quadro. Secondo quanto riferito, i Vigili del Fuoco avrebbero trovato alcuni bocchettoni per il rifornimento dell'acqua chiusi o non immediatamente utilizzabili, una circostanza che dovrà essere verificata.

Se confermata, la situazione solleverebbe interrogativi importanti sull'efficienza della rete di supporto agli interventi di emergenza. Mentre il fuoco minacciava abitazioni e causava la morte degli animali, le squadre impegnate nello spegnimento avrebbero incontrato difficoltà anche nell'approvvigionamento dell'acqua.

Ora si attendono accertamenti per chiarire le responsabilità e verificare se i punti di rifornimento fossero stati regolarmente controllati e mantenuti accessibili.

Spento l'incendio, per Banzano resta il peso di una giornata segnata da gravi danni.