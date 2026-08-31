Modena-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini Domenica (ore 15) la sfida al "Braglia": i dettagli per la trasferta

Sono 1600 i biglietti a disposizione della tifoseria ospite per Modena-Avellino, in programma domenica (ore 15) e valida per la terza giornata del campionato di Serie B. La prevendita dei tagliandi inizierà nel pomeriggio alle 15. I ticket avranno un prezzo di € 20,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket. - si legge nella nota diffusa - La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 5 settembre 2026".

L'itinerario per la tifoseria ospite

"L’uscita obbligatoria dal casello autostradale (A1) per il settore ospiti dello Stadio “Alberto Braglia” di Modena è Modena Nord. Immettersi sulla tangenziale nord in direzione di Bologna. Uscita tangenziale: Prendere l’uscita numero 8 (oppure seguire la segnaletica specifica per il settore ospiti/parcheggio tifosi ospiti, che prevede il passaggio per Viale Crispi, Viale Monte Kosica e Viale Montecuccoli). Si consiglia di seguire le indicazioni ricevute e la segnaletica stradale dedicata sul posto piuttosto che affidarsi interamente ai navigatori GPS".