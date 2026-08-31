Avellino Basket, Di Carlo: "Sensazioni positive, ma c'è ancora tanto da fare" Il commento del coach biancoverde dopo la vittoria nella Valtur Cup contro Brindisi

"Sono sempre gare da leggere bene perché sono di difficile interpretazione. È basket d'agosto, abbiamo sì giocato contro una diretta concorrente per la prossima stagione, ma con roster incompleti per assenze o condizione fisica": così coach Gennaro Di Carlo si è espresso al termine della Valtur Cup, vinta dalla sua Halley Campania Avellino Basket sulla Valtur Brindisi.

"Primi concetti tattici, ma ancora tanti da inserire"

"È una valutazione positiva. Abbiamo fatto vedere buone cose su entrambi i lati del campo. Stiamo costruendo una squadra. C'è da migliorare nella condizione fisica, abbiamo schierato giocatori non al cento per cento. Le rotazioni sono state condizionate da questi aspetti e sul profilo tattico stiamo assimilando dei concetti e ne dobbiamo buttare dentro ancora tanti altri. - ha aggiunto il tecnico dei biancoverdi - Siamo solo all'inizio. Le sensazioni sono positive e la gara ne ha dati altri".