Avellino: riecco Missori, come ripartono i lupi verso Modena Domenica (ore 15) la gara contro i canarini al "Braglia" per i lupi

Avvio di settimana con ore di riposo extra per l'Avellino. Dopo la vittoria sul Vicenza (3-0), da rilancio immediato per i lupi, la preparazione dei biancoverdi riprenderà domani con una seduta pomeridiana dalle 15.30 e ci sarà anche Filippo Missori in gruppo verso la gara con il Modena, in programma domenica (ore 15) al "Braglia". L'esterno capitolino torna ad Avellino con la formula del prestito dal Sassuolo. Nei fatti è un rientro immediato per il classe 2004, che ha vissuto da protagonista la stagione 2025/2026 all'ombra del Partenio e che aveva salutato l'Irpinia per fine prestito nel maggio scorso. Ultime ore di calciomercato e c'è la possibilità di uno scambio tra l'Avellino e lo Spezia con il ritorno di Emanuele Adamo e con il trasferimento di Roberto Insigne allo Spezia. Nel frattempo, la pista Riccardo Sottil si è chiusa nelle scorse ore. L'esterno offensivo della Fiorentina giocherà nel Watford in Championship, la Serie B inglese.

Gli allenamenti verso la gara con il Modena

Martedì (ore 15.30): porte aperte in Tribuna Montevergine. La seduta prevede dei test atletici divisi tra campo e palestra con la squadra divisa in 2 gruppi (il primo alle 15.30 ed il secondo alle 17.30)

Mercoledì (ore 17): porte chiuse

Giovedì (ore 18): porte chiuse

Venerdì (ore 18): porte chiuse

Sabato (ore 10): porte chiuse