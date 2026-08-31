Ariano corre 2026: cresce l'attesa per la quinta edizione È iniziato il conto alla rovescia. Ecco tutte le novità

È iniziato il conto alla rovescia per la Farmacia Ciccarelli Ariano Corre 2026, in programma ad Ariano Irpino domenica 6 settembre 2026.

Giunta alla quinta edizione, la manifestazione si prepara ad accogliere sul Tricolle centinaia di appassionati, confermandosi tra gli appuntamenti podistici più attesi del calendario regionale.

Saranno 350 gli atleti al via, provenienti da Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Lazio. Per loro sarà un’esperienza sportiva intensa e coinvolgente, arricchita dall’atmosfera del centro cittadino, dal calore del pubblico e dalla possibilità di vivere Ariano Irpino attraverso una gara capace di unire agonismo, partecipazione e scoperta del territorio.

Il percorso, lungo 9,5 chilometri, si svilupperà su tre giri interamente disegnati nel cuore del centro storico di Ariano Irpino. Le vie cittadine, con il loro fascino e la loro identità storica, faranno da scenario a un tracciato tecnico e spettacolare, offrendo agli atleti una sfida stimolante e al pubblico numerose occasioni per seguire da vicino il passaggio dei protagonisti.

Ogni finisher porterà con sé un ricordo speciale della giornata: la medaglia ufficiale dell’edizione 2026 raffigura il prestigioso Palazzo Bevere Gambacorta, uno degli edifici simbolo della città. Un riconoscimento che celebra non solo il traguardo sportivo, ma anche il patrimonio storico e culturale di Ariano Irpino, rendendo la partecipazione un’esperienza legata alla memoria e all’identità del luogo.

Al termine della competizione, la tradizionale cerimonia di premiazione nella Villa Comunale riunirà atleti, società, organizzatori e pubblico. Saranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori assoluti, ai migliori atleti delle diverse categorie e alle società sportive che si distingueranno nella manifestazione, in un momento conclusivo all’insegna della condivisione e della festa.

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 3 settembre 2026 e possono essere effettuate attraverso il portale garepodistiche.com.

La Farmacia Ciccarelli Ariano Corre si conferma così molto più di una competizione agonistica: è un appuntamento capace di promuovere Ariano Irpino attraverso lo sport, valorizzandone il centro storico, le architetture e le tradizioni. La presenza di atleti e accompagnatori provenienti da diverse regioni del Centro-Sud contribuisce inoltre a rafforzare l’impatto turistico della manifestazione, favorendo la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze.

Questo risultato è reso possibile dal lavoro del comitato organizzatore, dei volontari, degli sponsor e delle istituzioni che sostengono l’evento e contribuiscono a trasformarlo in una grande occasione di partecipazione, promozione culturale e valorizzazione locale.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 6 settembre 2026 ad Ariano Irpino, dove il centro storico tornerà a essere il palcoscenico di una giornata dedicata alla corsa, all’incontro e alla scoperta di una città capace di accogliere i suoi ospiti attraverso lo sport e la cultura.