Avellino Basket vincente nella Valtur Cup: 68-79 su Brindisi Zerini: "È basket d'agosto, le squadre non sono al top, ma fa sempre piacere vincere"

Vittoria nella Valtur Cup a Ostuni per l'Halley Campania Avellino Basket di coach Gennaro Di Carlo, che ha superato la Valtur Brindisi con il risultato di 68-79 nella seconda uscita prestagionale. Vittoria al Palazzetto Vito Gentile con i 21 punti di uno straordinario Francis, MVP della Valtur Cup. Tanta curiosità per i primi minuti di Owens nel precampionato e subito grande umiltà da parte dell'ex Napoli, che ha bisogno di qualche giorno in più di preparazione per ritrovare la forma migliore.

Zerini: "È solo agosto, ma fa sempre piacere vincere"

"Ottimo test, il primo più impegnativo fino ad ora di questo inizio di preseason. È basket d'agosto, le squadre non sono al top, ma fa sempre piacere vincere. - ha affermato Zerini nel post- gara - La squadra ha un ottimo potenziale, ma dobbiamo ancora lavorare tanto".

Il tabellino

Valtur Cup

Valtur Brindisi - Halley Campania Avellino Basket 68-79

Parziali: 20-22, 20-28, 15-18, 13-11

Brindisi: Errico, Beyrne, Ellis 13, Morena, Caroti 9, Mastellari 8, Bolpin 3, Del Cadia 14, Fantoma 9, Cinciarini 9, Miani 3. All. Brienza

Avellino: Zerini 11, Francis 21, Della Rosa 9, Palumbo 8, Mollura 8, Serpilli 14, Campogrande 3, Owens 2, Dell'Agnello 3, Fresno. All. Di Carlo