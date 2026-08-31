Incidente mortale in A16: muoiono marito e moglie la tragedia di Gaetano e Maria L'autostrada è rimasta chiusa per ore dopo il tragico incidente stradale

Incidente mortale in A16, muoiono marito e moglie. Gaetano Pero e Maria Provenza, rispettivamente di 60 e 50 anni, marito e moglie residenti nel quartiere napoletano di Poggioreale, sono rimasti vittime di un grave incidente automobilistico nella tarda serata di sabato sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, all'altezza di Marigliano. I due viaggiavano a bordo della loro Smart, diretti verso casa, quando sono stati coinvolti in un violento incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo dei soccorsi, che però si sono rivelati inutili.

Doppio impatto: coinvolte tre auto, nessuna possibilità di salvezza per la coppia

Stando alla ricostruzione, al momento ancora provvisoria, degli agenti della Polstrada di Avellino, la Smart sulla quale viaggiavano Pero e Provenza stava procedendo in direzione Napoli quando sarebbe stata tamponata da una Jeep Renegade che seguiva. Un secondo urto, causato da un’altra vettura sopraggiunta subito dopo, avrebbe ulteriormente aggravato la dinamica dell’incidente, rendendo l’impatto fatale per i due coniugi, deceduti sul colpo.

Indagine per omicidio stradale: il conducente della Jeep iscritto nel registro degli indagati

A seguito dell’incidente, il conducente della Jeep Renegade è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. La Polizia Stradale prosegue nelle indagini per accertare l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità di ciascuno dei veicoli coinvolti. Sul luogo sono intervenuti anche i tecnici della società Autostrade insieme a diverse ambulanze del 118.

Salme al Policlinico Federico II, tratto autostradale chiuso per ore

Su disposizione della magistratura, le salme di Gaetano Pero e Maria Provenza sono state trasferite al Policlinico Federico II di Napoli, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti. Per agevolare le operazioni di rimozione dei mezzi e consentire i rilievi da parte degli agenti, il tratto della A16 compreso tra i caselli di Pomigliano e Napoli Est è rimasto chiuso per diverse ore. Il traffico è tornato regolare solo nella notte.