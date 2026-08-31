Centro sociale alla Motorizzazione, è scontro. Festa: uno scippo alla comunità Si annuncia bagarre sul caso del Della Porta alla Motorizzazione

E’ scontro sul futuro del Centro Sociale Samantha della Porta di Avellino. A intervenire sulla vicenda è il consigliere comunale di Avellino Gianluca Festa, che contesta l’ipotesi di destinare la struttura alla Motorizzazione della provincia. In un video l'ex sindaco spiega in un video: «Siamo dinanzi al Centro Sociale Samantha della Porta, o meglio, dinanzi a quello che era, per l’amministrazione Pizza, il Centro Sociale di Avellino», afferma Festa, puntando il dito contro la scelta dell’attuale maggioranza.

Il caso del centro sociale in consiglio comunale

Così come richiesto dal consigliere di opposizione Nicola Poppa, sarà il consiglio comunale di Avellino a decidere sulla cessione del Centro Sociale Samantha Della Porta alla Motorizzazione Civile. Sarà questo infatti il primo punto all’ordine del giorno della prossima Assise, fissata per il 15 settembre prossimo (in prima convocazione, se dovesse andare deserta la seconda è fissata per il giorno successivo)

Uno scippo alla comunità

Secondo il capogruppo dell'opposione Festa, la struttura avrebbe dovuto continuare a rappresentare un punto di riferimento per la città, destinato all’aggregazione e alle attività rivolte a diverse fasce della comunità. «Questa struttura fu donata alla nostra comunità per rappresentare un luogo di aggregazione giovanile, associativa e per gli anziani», ricorda Festa. Da qui la forte contrarietà rispetto alla prospettiva di un nuovo utilizzo dell’immobile.

Festa parla apertamente di un «vero e proprio scippo ai danni della nostra comunità» e annuncia battaglia in Consiglio comunale. «Noi ci opporremo a questo scempio durante il Consiglio comunale di metà settembre», sottolinea il consigliere, spiegando che l’obiettivo sarà quello di provare a fermare la decisione: «Proveremo a far rinsavire questa amministrazione, proveremo a evitare che tutto ciò accada, che si verifichi un’ennesima scelta del “circoletto magico” ai danni della nostra comunità».