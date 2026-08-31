Domicella, trasporto di rifiuti non autorizzato: denunciate due persone Trasportavano scarti organici costituiti da noccioli di pesche e albicocche

Nell’ambito dei mirati servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due persone della provincia di Napoli, ritenute responsabili di illeciti in materia di gestione dei rifiuti e combustione di materiale di scarto.

L’attività, eseguita a Domicella in sinergia ai militari dell’Arma territoriale, ha avuto origine dagli accertamenti eseguiti su un autocarro adibito al trasporto di scarti organici costituiti da noccioli di pesche e albicocche, destinati a essere utilizzati come combustibile.

I successivi approfondimenti consentivano di individuare un’area utilizzata quale deposito e stoccaggio temporaneo di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di varia natura.

Nel corso delle verifiche, all’interno del sito venivano rinvenuti, tra l’altro, macchinari in disuso, scarti edili e veicoli in apparente stato di abbandono, depositati in maniera incontrollata direttamente sul suolo e in assenza di idonea pavimentazione.

Gli accertamenti consentivano inoltre di rilevare la combustione illecita di materiale di scarto di origine organica, circostanza che ha ulteriormente aggravato il quadro delle violazioni riscontrate.

Alla luce degli elementi acquisiti, i carabinieri procedevano al sequestro dell’intera area.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, nell’ambito dell’azione di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali, a tutela della salute pubblica e del territorio.