Ariano: Colella riconfermata per il terzo anno alla guida del Calvario-Covotta Soddisfazione negli ambienti scolastici arianesi

La dirigente scolastica Filomena Colella è stata riconfermata, per il terzo anno consecutivo, alla guida dell’Istituto Comprensivo Calvario Covotta “Don Lorenzo Milani” di Ariano Irpino, in qualità di reggente.

La riconferma è stata accolta con soddisfazione dalla comunità scolastica, che nei due anni precedenti ha apprezzato l’azione amministrativa ed educativa della dirigente, caratterizzata da innovazione, visione e attenzione alla crescita dell’intera comunità scolastica.

Nel corso del biennio sono stati avviati numerosi progetti e iniziative che hanno contribuito a qualificare l’offerta formativa dell’istituto e a valorizzare l’impegno di docenti e personale ATA. Particolare attenzione è stata dedicata al rafforzamento della dimensione collegiale e dello spirito di squadra, favorendo un clima di collaborazione, partecipazione e condivisione.

Significativi anche i risultati raggiunti dagli studenti nei numerosi concorsi nazionali dedicati all’educazione civica, che hanno visto l’istituto distinguersi con importanti riconoscimenti. Un percorso che testimonia l’attenzione riservata dalla scuola alla formazione della cittadinanza attiva, alla conoscenza della Costituzione e alla partecipazione responsabile alla vita della comunità.

Nel biennio sono stati inoltre sviluppati accordi e partenariati con realtà universitarie, gemellaggi con l'IC Aurigemma di Monteforte irpino dove la dirigente è titolare,oltre alle collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e l’innovazione delle pratiche didattiche. Per il prossimo anno è prevista anche la partecipazione alla sperimentazione ministeriale sulle soft skill, ulteriore tappa di un percorso orientato all’innovazione educativa.

A caratterizzare l’azione della dirigente è stato anche il rapporto solido e costruttivo instaurato con le istituzioni del territorio, sia a livello locale sia nazionale, favorendo una rete di collaborazione capace di sostenere i progetti della scuola e di rafforzarne il ruolo all’interno della comunità.

La presenza costante della dirigente e la sua partecipazione alle principali attività dell’istituto hanno rappresentato, inoltre, un elemento di continuità particolarmente apprezzato dalla comunità scolastica.

La riconferma per il terzo anno viene quindi considerata un’importante opportunità per dare continuità al percorso intrapreso, consolidare i risultati raggiunti e affrontare nuove sfide educative, valorizzando le potenzialità degli studenti e dell’intera comunità scolastica.