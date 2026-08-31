Odore acre nell'aria: il grave incendio di Airola avvolge anche l'Irpinia La puzza di bruciato a distanza avvertita in molte zone dell'arianese

L'enorme nuvola di fumo derivante dall'incendio di un sito di stoccaggio rifiuti alle porte di Airola, nel beneventato (leggi qui la cronaca), spinta dal vento ha raggiunto anche le zone interne dell'irpinia e in modo particolare la Valle Ufita e l'arianese.

Una massa densa e pesante sta avvolgendo il territorio, provocando un odore acre simile all'abbruciamento di plastica. La foro è stata scattata dalla strada panoramica ad Ariano Irpino.

L'incendio sta interessando un'enorme quantità di rifiuti ed ecoballe sistemate nel piazzale e in un capannone. Al lavoro ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate anche da Napoli, Salerno, Avellino e Caserta. La situazione è in evoluzione in queste ore. E il fatto che gli odori nauseabondi vengano avvertiti dalla popolazione a distanza, dimostra che ci troviamo di fronte ad una situazione piuttosto grave nelle zone interessate.

Attivato immediatamente il protocollo di prevenzione da parte dell'Asl, Arpac, Protezione Civile e forze dell'ordine.