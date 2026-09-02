Appello per Lucky: aiutatemi a ritrovarlo, è scomparso nei pressi di Summonte Anche una semplice segnalazione potrebbe essere fondamentale per riportarlo a casa

È scomparso ieri, primo settembre, nei pressi di Summonte, in provincia di Avellino, Lucky, un meticcio di 10 anni.

Lucky è un cane molto dolce e buono. Se viene chiamato potrebbe abbaiare, ma non è aggressivo e non fa del male a nessuno. È abituato a vivere in appartamento e non conosce l’ambiente di campagna: per questo la famiglia è particolarmente preoccupata e lo sta cercando senza sosta.

Chiunque lo avvisti nella zona di Summonte o nei comuni vicini è invitato a prestare attenzione e a contattare immediatamente la famiglia. Anche una semplice segnalazione potrebbe essere fondamentale per riportarlo a casa.

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare Claudia al numero +39 328 174 0284.

L’appello è rivolto a tutti i residenti e chiede la massima condivisione, così da aumentare le possibilità di ritrovare Lucky al più presto.