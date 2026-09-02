Lavori in A16: chiude l'Autostrada per un notte tra Baiano e Avellino Ovest La manutenzione delle essenze arboree nella notte tra giovedì e venerdì

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baiano e AVELLINO ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Baiano, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso AVELLINO e rientrare in A16 ad AVELLINO ovest.