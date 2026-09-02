Caro carburanti, consumatori esasperati: "Impossibile andare avanti così..."

Dopo il Comitato Tassisti di Base anche il Movimento Consumatori chiede alla Regione Campania di istituire un "tavolo Tecnico" per discutere e trovare soluzioni contro il caro carburanti.
Prezzi alle stelle, si intervenga
Si tratta di una emergenza, scrive il Movimento Consumatori, "che sta interessando in maniera sempre più significativa il comparto del trasporto pubblico non di linea, con particolare riferimento al servizio taxi".
"L'incremento del costo del carburante rappresenta, infatti, - si legge nella nota - un fattore di forte criticità per gli operatori del settore, considerato che il carburante costituisce una delle principali voci di costo necessarie per garantire quotidianamente un servizio di mobilità essenziale per cittadini, lavoratori, turisti e utenti del territorio regionale".
"La situazione attuale rischia di determinare un progressivo aggravamento delle condizioni economiche degli operatori, con inevitabili ripercussioni sulla sostenibilità del servizio e, conseguentemente, sulla qualità e sulla continuità della mobilità pubblica non di linea", conclude l'avvocato Osvaldo Ciriello, presidente del Movimento.