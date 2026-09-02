Avellino, in auto senza patente e sotto effetto di droga: denunciato 25enne Nel corso dei controlli l'auto è risultata senza revisione e senza copertura assicurativa

In linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Franca Fico, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio in tutta l’Irpinia.

Posti di blocco e. Controlli dei carabinieri

Le attività sono finalizzate alla prevenzione dei reati in genere e alla sicurezza stradale, sia lungo le principali arterie viarie che nei centri abitati.

La denuncia

È in tale contesto che i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno deferito in stato di libertà un 25enne del serinese, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”.

Lo stop all'utilitaria

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Avellino, nel corso di un servizio svolto in orario serale, hanno intimato l’alt al conducente di un’utilitaria.

In auto con l'hashish

Gli immediati accertamenti hanno consentito di verificare che il giovane si era posto alla guida del veicolo privo della patente di guida e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Auto senza assicurazione e senza revisione

Le successive verifiche documentali hanno consentito di accertare ulteriori violazioni al Codice della Strada: il veicolo è risultato privo della prescritta revisione periodica e della copertura assicurativa obbligatoria.

Il 25enne è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e l’autovettura sottoposta a sequestro.

Il denunciato è persona sottoposta a indagini e, in quanto tale, presunta innocente sino alla condanna definitiva