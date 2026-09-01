Avellino: la rosa al termine dei movimenti in entrata, ma ci sarà un'uscita Il dettaglio tra acquisti, cessioni e prestiti da parte del club biancoverde

Serie di annunci da parte dell'Avellino sul finale della sessione estiva di calciomercato e nelle prossime ore si aggiungerà l'ufficialità di Alessandro Fontanarosa in Belgio. Il club irpino ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Roberto Insigne al Catania e di Francesco Maisto al Campobasso. Arrivo in prestito secco per Alessandro Di Bitonto dal Sassuolo: il difensore prende il posto di Fontanarosa nel reparto. Emanuele Pio Adamo torna in Irpinia con la formula del prestito con diritto di riscatto dallo Spezia. Ipotesi Catania per Luca Pandolfi, ma l'attaccante resta all'ombra del Partenio. Gli over in lista saranno 16 con un limite di 18 per la Serie B. Daniel Fila, per quanto over, sarà out fino a gennaio per l'infortunio muscolare rimediato in Avellino-Arezzo.

L'evoluzione della rosa

* Russo calciatore bandiera - In evidenza gli over (limite di 18 nella lista)

Portieri

Iannarilli (2028), Sassi (2029), Martinelli (in prestito dalla Fiorentina)

Difensori

Cancellotti (2028), Enrici (2029), Simic (2028), Sala (2028), Izzo (2029), Moruzzi (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto), Venturi (in prestito dal Venezia con diritto di riscatto), Missori (in prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto e controriscatto), Di Bitonto (in prestito dal Sassuolo)

Centrocampisti

Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028), Besaggio (2028), Faticanti (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto), Di Maggio (2030), Berenbruch (in prestito dall'Inter con diritto di riscatto e controriscatto), Adamo (in prestito dallo Spezia con diritto di riscatto)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo* (2030), Biasci (2028), Pandolfi (2029), Fila (in prestito dal Venezia), Di Paolo (in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto), Cheddira (2030)

In uscita

Fontanarosa (2028, andrà in prestito oneroso con diritto di riscatto con il 40 per cento in caso futura rivendita all'Inter)

Ceduti in prestito

D'Ausilio (2028, al Pescara), De Cristofaro (2028, al Latina), Marchisano (2027, al Giugliano), Tribuzzi (2028, al Bari con diritto di opzione), Spadoni (2028, al Crotone), Scotti (2029 con opzione di rinnovo al 2030, al Savoia), Della Rocca (2029 con opzione di rinnovo al 2030, al Barletta), Vignoli (alla Folgore Caratese), De Michele (alla Scafatese)

Ceduti a titolo definitivo

Cancellieri allo Spezia, Panico al Foggia, Todisco al Foggia, Cagnano all'Arezzo, Manzi alla Scafatese, Toscano alla Scafatese, Patierno al Casarano, Maisto al Campobasso, Insigne al Catania