Camminata rosa: c'è l'adesione del comune di Monteforte Irpino Il sindaco Siricio: "Noi al fianco di tutte le donne"

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino aderisce alla XII camminata rosa, in programma domenica 20 settembre, e parteciperà alla tradizionale marcia da Mercogliano ad Avellino.

Una scelta che porta anche la comunità montefortese dentro una delle iniziative più importanti che l’Irpinia dedica alla prevenzione oncologica e alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

La manifestazione, ideata dal senologo Carlo Iannace, è cresciuta negli anni fino a coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini, associazioni e amministrazioni comunali. Il suo valore va oltre la giornata della camminata: al centro ci sono la prevenzione, la diagnosi precoce e la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla salute.

Monteforte Irpino ha scelto di esserci con la propria amministrazione, riconoscendo nella camminata rosa un’occasione nella quale la presenza delle istituzioni assume un significato concreto: condividere un percorso insieme alle altre comunità irpine e sostenere un messaggio che riguarda direttamente la vita delle persone.

"Abbiamo aderito con convinzione perché la prevenzione è un tema che non può essere affidato soltanto alle campagne di sensibilizzazione - afferma il sindaco Fabio Siricio -. Anche le istituzioni devono fare la propria parte, creando attenzione e contribuendo a diffondere una cultura della prevenzione che parta dai territori.

La camminata rosa - prosegue il primo cittadino - è riuscita in questi anni a fare una cosa importante: mettere insieme persone, associazioni e amministrazioni diverse attorno a un obiettivo comune. Monteforte vuole essere parte di questa rete e portare ad Avellino la propria comunità, la propria vicinanza e il proprio sostegno.

Saremo presenti per le donne che stanno affrontando la malattia, per chi l’ha superata e per chi purtroppo non ce l’ha fatta, ma anche per ricordare a tutti quanto sia importante non rimandare i controlli e prendersi cura della propria salute".