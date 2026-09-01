Assocasa: tappa ad Avellino del segretario nazionale Gaetano Vassallo

La segreteria provinciale dell'associazione sindacale inquilini, assegnatari per la casa, l'ambiente e il territorio di Avellino, comunica che il giorno giovedì 03 settembre 2026, alle ore 10:30, presso la sede riorganizzata del sindacato Assocasa di Avellino è prevista la visita ufficiale del segretario nazionale Gaetano Vassallo, accompagnato dal deputato Salvatore Ranghi.
Nel corso della visita, il segretario provinciale Anna Amadeo esporrà le criticità che riguardano l'emergenza abitativa sul territorio ed i numerosi alloggi popolari di Avellino. Il segretario nazionale illustrerà le posizioni del sindacato sul nuovo piano casa 2026, affrontando le strategie per tutelare il diritto all'abitare di famiglie e lavoratori.
Al riguardo, recupero degli alloggi popolari inagibili ed inutilizzati, housing sociale e prezzi calmierati, semplificazioni burocratiche per I' edilizia convenzionata, criteri di accesso prioritari per giovani, studenti, famiglie a basso Isee.