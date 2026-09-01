Avellino Basket: il test a Scafati sospeso al 23' La condensa sul parquet ha portato alla decisione di arbitri e squadre

Parziali di 15-20 e 19-14 nei primi due quarti, poi al terzo minuto del terzo periodo gli arbitri hanno sospeso il test tra la Longobardi Scafati Basket e l'Halley Campania Avellino Basket al PalaMangano. La condensa sul parquet ha portato alla decisione. "Le condizioni del campo lo hanno reso impraticabile e non sicuro per la prosecuzione della gara. - si legge sulla nota ufficiale social del club irpino - La priorità è stata, inevitabilmente, la sicurezza degli atleti".

"Felice in particolar modo della difesa"

"La squadra ha risposto bene contro un avversario di categoria superiore, siamo contenti anche e soprattutto del modo in cui i giocatori stanno lavorando difensivamente": ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo.

Il tabellino

Allenamento congiunto

Longobardi Scafati Basket - Halley Campania Avellino Basket

Parziali: 15-20, 19-14, 4-6

Scafati: Lever, Iannuzzi, Moore, Spinelli, Ceron, Nevels, Ofurum, Onyena, Horton, Mascolo, Johnson. All. Bucchi

Avellino: Zerini, Francis, Della Rosa, Owens, Palumbo, Mollura, Serpilli, Capogrande, Dell'Agnello, Fresno. All. Di Carlo