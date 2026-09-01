Festa dei bambini: proprio come avrebbe desiderato Michele De Gruttola

Grande successo per l'iniziativa svoltasi in piazza plebiscito nel corso di vicoli ed arte

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Sinergia tra l'amministrazione comunale e le associazioni arianesi...

Ariano Irpino.  

"Un sentito ringraziamento a tutti voi per la fantastica riuscita della prima edizione della "Festa dei Bambini". Per tre serate, Piazza Plebiscito ad Ariano è stata animata dai più piccoli e dalle famiglie, che hanno riempito anche i bar della piazza".

Un resoconto, che sa di successo e soddisfazione, quello di Remo Penacchia, portavoce dell'associazione di volontariato Michele De Gruttola, da anni attivissima sul territorio e conosciuta nel mondo per le sue attività benefiche al fianco di bambini meno fortunati.

"Grazie di cuore a tutti: l'anno prossimo faremo ancora meglio. Un particolare ringraziamento va al sindaco, Mario Ferrante, al vicesindaco e assessore al ramo, Giovanni Puopolo, e a tutta l'amministrazione comunale per la fiducia accordata.

Siamo certi che la sinergia tra l'amministrazione e le associazioni arianesi continuerà a dare lustro alla nostra città".

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