Auto sbalzate sull'asfalto: serio pericolo lungo la statale 90 delle puglie Ad altissimo rischio un tratto che da Montaguto porta a Foggia

Auto sbalzate sull'asfalto come in una giostra e serio pericolo per ciclisti e centauri a causa di una serie di avvallamenti pericolosissimi dovuti ad un dissesto stradale.

A destare estrema preoccupazione è un tratto della statale 90 delle puglie, poco dopo il territorio di Montaguto, tra il km 49 e 51 della famigerata arteria.

La strada deformata dalla ben nota instabilità del territorio in quest'area e dal continuo passaggio dei mezzi pesanti è allo stato ad altissimo rischio. A terra sull'asfalto ondulato, i segni neri o grigi delle auto causati dal sobbalzo ripetuto. Mezzi pesanti che soprattutto nell'area di Camporeale ad Ariano Irpino stanno arrecando forti disagi alla circolazione anche di giorno e danni.

Ma nei tre chilometri insidiosissimi della statale 90 non c'è tempo da perdere. Viene rivolto un appello urgente all'Anas ad intervenire prima che ci scappi davvero il morto, in questo tratto di strada già maledetto.