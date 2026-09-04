Montevergine, slitta l'apertura della strada a fine ottobre Fumata nera in prefettura

Riunione fiume, questa mattina in Prefettura ad Avellino, sulla riapertura della strada di Montevergine, ancora chiusa dopo la frana del 25 novembre scorso. E slitta di un altro mese il completamento dei lavori per rendere transitabile a tutti la strada. La conferma è arrivata proprio dal summit a Palazzo di Governo.

Serve ancora tempo per riaprire la strada

I tecnici della Provincia hanno comunicato che, oltre alla conclusione dei lavori prevista entro la fine di settembre, sarà necessario circa un mese per il collaudo statico e le successive prove. La riapertura della strada è quindi prevista per la fine di ottobre.

Navette gratuite

Sul fronte dei collegamenti, l’Abate ha chiesto e ottenuto una maggiore collaborazione per garantire, nei prossimi due mesi, un servizio navetta gratuito dalla stazione della funicolare fino al Santuario. Il servizio sarà organizzato dal Comune e dalla Protezione Civile.

«Abbiamo chiesto – ha spiegato il sindaco di Mercogliano – nelle more del collaudo, di autorizzare i mezzi di servizio, tra Air, e monaci, ad accedere alla strada prima della conclusione delle procedure»..