Torna in funzione la fontanella di piazza Sturzo a San Tommaso Avellino, l'impegno dell'associazione Philia

L’Associazione Philía, da sempre presente e attenta alle esigenze del quartiere, è felice di annunciare che la fontanella di Piazza Don Luigi Sturzo è finalmente funzionante.

"Il risultato nasce da una nostra richiesta, presa in carico dagli uffici competenti del Comune di Avellino che hanno ultimato l’iter burocratico necessario per la sua attivazione. Ringraziamo gli uffici Comunali che hanno accolto la nostra richiesta e gli uffici dell'Alto Calore nella persona del Responsabile di Distretto Giuseppe Galluccio che si è recato questa mattina ad attivare la fontanella." Spiegano i rappresentanti.

I tecnici hanno effettuate anche le necessarie prove per verificare la salubrità e la qualità dell’acqua, prima della sua riattivazione.

"Per noi è molto più di una fontanella: è la dimostrazione che esserci, ascoltare e segnalare può fare la differenza.

Ora chiediamo a tutto il quartiere di averne cura. È un bene di tutti: rispettiamola e manteniamo pulito lo spazio che la circonda. Prendersi cura dei nostri luoghi significa prendersi cura della nostra comunità. Philía è e continuerà ad essere una Sentinella del quartiere. Per San Tommaso, sempre presenti.".