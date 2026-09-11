Vigili del fuoco Avellino, la solenne cerimonia di giuramento La cerimonia di giuramento di sei unità appartenenti al Ruolo Tecnico Professionale (RTP)

Un momento solenne e ricco di significato per il personale RTP: sei unità hanno prestato giuramento, rinnovando il proprio impegno al servizio delle Istituzioni e della collettività. Nella mattinata di giovedì 10 settembre, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, si è svolta la cerimonia di giuramento di sei unità appartenenti al Ruolo Tecnico Professionale (RTP) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A pronunciare la solenne formula di rito sono stati gli Operatori Tecnici Giovanna Ciruolo, Roberto Luongo e Alessandro Pucci, gli Ispettori Logistico Gestionali Chiara Iandolo e Meri Riccio e il Vice Direttore Logistico Gestionale Emma Cavaliere.

Un rito carico di simboli

La cerimonia ha rappresentato un momento particolarmente significativo nella vita professionale dei sei dipendenti, chiamati attraverso il giuramento a confermare formalmente il proprio impegno di fedeltà alla Repubblica, rispetto della Costituzione e delle leggi e servizio alle Istituzioni e alla collettività. Un atto formale, ma soprattutto un momento dal forte valore simbolico: dietro ogni ruolo, tecnico, logistico o gestionale, vi sono infatti professionalità e competenze che contribuiscono quotidianamente al funzionamento del Corpo Nazionale e alla sua capacità di essere sempre al servizio del Paese.

Speranze per il futuro

Il giuramento segna così non soltanto una tappa del percorso professionale, ma l'assunzione consapevole di una responsabilità che accompagna ogni appartenente alla Pubblica Amministrazione: servire lo Stato con disciplina, competenza, lealtà e senso del dovere. A Giovanna, Roberto, Alessandro, Chiara, Meri ed Emma va l'augurio più sincero per il prosieguo della loro carriera: che il giuramento pronunciato possa rappresentare l'inizio di un percorso professionale ricco di soddisfazioni, crescita e nuovi traguardi. Che possiate portare sempre con orgoglio il ruolo che oggi siete chiamati a ricoprire, conservando nel tempo lo stesso entusiasmo e la stessa consapevolezza di questo giorno.