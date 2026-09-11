Ariano: furgone prende fuoco lungo la statale 90 delle puglie E' accaduto all'altezza del bivio di contrada Santa Barbara

Stava percorrendo la statale 90 delle puglie quando improvvisamemte per cause in corso di accertamento, quasi certamente per autocombusione, ha preso fuoco nella parte anteriore.

E' quanto accaduto ad un furgone stamane ad Ariano Irpino. L'incendio è avvenuto poco dopo il bivio di contrada Santa Barbara in direzione foggia.

Il mezzo che trasportava fiori, proveniva da Napoli ed era diretto nel rione Martiri. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia in supporto. Alcuni automobilisti si sono subito fermati per assicurarsi delle condizioni del conducente, rimasto fortunatamente illeso.

Non si registrano conseguenze ad altri mezzi. Il traffico considerato l'orario di punta mattutino ha subito inevitabili rallentamenti.

Solo poco prima delle nove la situazione è tornata alla normalità, grazie ai militaro del nucleo radiomobile della locale compagnia.