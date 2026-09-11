Scandone: annullato il test contro San Severo Martedì l'amichevole contro Latina a Palestrina nell'iniziativa "Tutti insieme per Gigi"

La Scandone Avellino comunica che l’amichevole contro San Severo, in programma domani (sabato), è stata annullata a causa delle diverse indisponibilità registrate nel roster biancoverde. "La decisione è stata assunta in via precauzionale, con l’obiettivo di tutelare gli atleti e consentire allo staff tecnico di proseguire il programma di preparazione nelle migliori condizioni possibili. - si legge nella nota del club irpino - Il prossimo appuntamento della preseason è fissato per martedì 15 settembre alle ore 19:00, quando la formazione allenata da coach Ciro Dell’Imperio affronterà la Latina Basket al Pala Iaia di Palestrina, in un test amichevole tra due squadre che prenderanno parte al campionato di Serie B Nazionale".

Martedì lupi a Palestrina

"L’incontro si svolgerà nell’ambito dell’iniziativa "Tutti insieme per Gigi", organizzata dagli amici di Luigi Stellani insieme all’Assessorato allo Sport e con il patrocinio del Comune di Palestrina. Un appuntamento dal particolare valore sportivo e umano, dedicato a colui che nel 1962 contribuì a portare nella città di Palestrina la passione per la pallacanestro".