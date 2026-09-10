Ariano, due auto finiscono nella cunetta: copione già visto a Scarnecchia Oramai non si contano gli incidenti nel corso degli anni

Il punto è sempre lo stesso: località Scarnecchia ad Ariano Irpino, lungo la statale 90 delle puglie all'altezza della casa cantoniera. Oramai non si contano gli incidenti nel corso degli anni.

E questa sera nella stessa cunetta sono finite ben due auto in un solo colpo dopo essersi appena sfiorate. Gli occupanti sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118 ma fortunatamente non hanno riportato nessuna conseguenza tanto da rinunciare alle cure mediche in ospedale. Sul posto per i rilievi, una volante della polizia.

Per i residenti un copione già visto. L'Anas è stata più volte messa al corrente della situazione, sollecitata ad adottare misure di sicurezza urgenti, la fresatura dell'asfalto, un'adeguata segnaletica a partire da un segnale luminoso, in prossimità della curva pericolosa ma finora non c'è stato alcun intervento. Eppure besterebbe un semplice cartello: "Curva pericolosa".