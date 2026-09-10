Avellino: ora su James Rodriguez c'è l'Atletico Nacional Cambio di prospettiva con il ritorno in Colombia per l'ex Real Madrid

Ci sarebbe un'intesa di massima raggiunta da James Rodriguez, ma non è quella che l'ambiente irpino sognava da martedì mattina. Dopo i contatti con l'Avellino, si è inserito un altro club bianco e verde per colori sociali: è l'Atletico Nacional, squadra di Medellin, vincitore di 18 titoli nazionali e due Coppe Libertadores e avversaria del Milan nella finale della Coppa Intercontinentale del 1989. La stella colombiana avrebbe deciso di tornare a giocare in patria, nella massima serie del suo Paese.

Intesa di massima con il club colombiano

Accordo verbale tra James Rodriguez e l'Atletico Nacional dopo diverse proposte arrivate all'entourage dell'ex Real Madrid e Bayern Monaco. Tra queste c'era quella dell'Avellino con i primi contatti avvenuti il 20 agosto e proseguiti nelle ultime ore. La società irpina non ha ancora ricevuto il no alla seconda offerta, ma sono subentrati rumors molto chiari dalla Colombia per un'intesa tra il calciatore e la squadra di Medellin.

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