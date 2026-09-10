Ariano: sottopassaggio ripulito e sanificato a Cardito Volontari della protezione civile davanti all'ingresso delle scuole in centro e periferia

Sottopassaggio ripulito, sanificato a Cardito e volontari del gruppo comunale di protezione civile dislocato davanti alle scuole elementari e medie sia in centro che periferia.

Maggiore sicurezza dunque per gli alunni. Un servizio fortemente voluto dall'assessore alla protezione civile Sara Pannese, di concerto con il sindaco Mario Ferrante. Un'attività di prevenzione importante che rientra nell'opera di riordino a valorizzazione della protezione civile comunale sul tricolle. Gruppo che ha sede nel piano di zona e che mira a rafforzare la sua azione sul territorio.

Volontari che hanno già preso parte ai corsi di formazione e aggiornamento nei mesi scorsi a lezione del comandante della polizia municipale Angelo Bruno. Coinvolti i comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli.

L’iniziativa rappresenta un momento fondamentale per il rafforzamento delle competenze operative dei volontari e per il potenziamento della capacità di risposta dei territori alle emergenze, valorizzando al contempo la collaborazione tra i comuni coinvolti.