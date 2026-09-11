Avellino, sfuma il sogno James Rodriguez: esclusi altri svincolati di lusso El Bandido tornerà in patria, giocherà con l'Atletico Nacional: la posizione del club irpino

L'Avellino ha offerto più di 1,2 milioni di euro netti con bonus fino a giugno 2027 e con rinnovo automatico 2028 a più di 1,5 milioni di euro legato alla promozione in Serie A, ma queste cifre, presentate nelle scorse ore dal club biancoverde, non hanno portato al sì di James Rodriguez. Il colombiano giocherà con l'Atletico Nacional, tornerà a giocare in patria dopo 18 anni quando esordì tra i professionisti con l'Envigado.

James e anche Cuadrado nella Serie A colombiana

La società di Medellin ha firmato l'accelerazione nell'ultimo giorno in cui i club colombiani possono tesserare calciatori svincolati. Anche un altro big dell'ultimo decennio dei Cafeteros, l'ex Juventus e Inter Juan Cuadrado, reduce dall'avventura con il Pisa, ha deciso di tornare in patria e giocherà con il Millonarios. L'Atletico Nacional ha convinto James Rodriguez, che resterà il sogno di fine estate dell'U.S. Avellino e dell'ambiente irpino.

Il club non pensa ad altri big senza contratto

A meno di clamorose sorprese la società della famiglia D'Agostino chiude il fronte mercato dopo il "no", nei fatti non ancora arrivato in via ufficiale, dell'ex Real Madrid. L'operazione James Rodriguez era un jolly, spuntato il 20 agosto, in virtù dello spazio presente nella lista over e all'interno di un ventaglio di opportunità che l'arrivo del Bandido avrebbe garantito in chiave di marketing e appeal societario in ambito internazionale.