Ancora un branco di cani vaganti: uno resta ucciso, l'atro a vegliare accanto Un vigilantes della Cosmopol evita conseguenze ancora più gravi

Ancora cani vaganti, disorientati lungo le strade. Dopo quanto accaduto solo pochi giorni fa lungo la statale novanta delle puglie, nei pressi dello scalo di Savignano Irpino, un episodio analogo si è verificato sul versante opposto nel territorio di Flumeri all'altezza di un ponte della Manna-Tre Torri.

Cinque cani in pericolo anche qui, uno viene travolto e ucciso da un'auto in volata, un'altro resta accanto a vegliarlo fino all'arrivo dei soccorritori, il resto del brando si allontana nei campi.

E' stato grazie a Gerardo Landi, un vigilantes della Cosmopol se si sono evitate conseguenze ancora più gravi. Dopo aver notato e schivato egli stesso gli animali in pericolo, ha attivato faro e lampeggianti per segnalare immediatamente la grave situazione di pericolo.

Poco dopo sono giunti sul posto i carabinieri che hanno subito allertato il servizio veterinario dell'Asl per le procedure di rimozione della carcassa dell'animale, posta nel frattempo ai margini della carreggiata.

Ed era ancora lì stamane alle 10.00 (questo è l'ultimo aggiornamento da noi resgistrato sul posto come si può notare dalla foto in basso), con altri due cani intorno, in quel tratto insidiosissimo della statale 90.