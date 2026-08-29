Hanno fatto la fine peggiore: morti uno accanto all'altro sull'asfalto Il triste epilogo annunciato dei cani vaganti sulla statale 90 a Ponte Gonnella

Hanno fatto la fine peggiore, orribile e purtroppo annunciata. Morti uno accanto all'altro sull'asfalto, lungo la statale 90 delle puglie in prossimità dello scalo di Savignano-Greci scalo nel territorio di Ariano Irpino. E' la triste storia, più volte segnalata anche attraverso video, dei cani randagi di Ponte Gonnella. Nessuno ha mai preso a cuore questa vicenda, sottovalutando i rischi per automobilisti, centauri, ciclisti e per gli stessi animali vaganti o incustoditi, spesso intenti a rincorrere le auto.

Ed è ciò che sarà successo esattamente ieri sera ma con conseguenze questa volta tragiche per gli animali. Due sono rimasti uccisi sull'asfalto a seguito dell'impatto violento probabilmente con mezzo pesante o auto, un terzo si sarebbe trascinato nei campi in gravi condizioni.

Ed è grazie ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino, allertati da un cittadino se si è scongiurato il peggio, a causa della presenza delle due carcasse a centro strada, lungo un'arteria tra l'altro priva di illuminazione. I militari li hanno rimossi dalla carreggiata, mettendo in sicurezza la statale e in contemporanea allertando il servizio veterinario dell'Asl per la relativa rimozione.

Non più tardi di qualche settimana fa, Carmelo Cicchella aveva segnalato agli organi competenti la pericolosità della statale 90 delle puglie legata alla velocità non commisurata e alla strage continua di animali vaganti lungo la tratta in questione. Sulla questione c'è stata anche una risposta da parte di Anas alla sollecitazione di Cicchella relativa all'istituzione di un tavolo tecnico sulla questione.