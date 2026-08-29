Avellino Basket: domani la Valtur Cup contro Brindisi a Ostuni I biancoverdi di coach Di Carlo verso il secondo test nella preseason 2026

Domani, alle 20.30, l'Halley Campania Avellino Basket sarà protagonista a Ostuni nella Valtur Cup per il test contro la New Basket Brindisi, la seconda amichevole nella preseason per i biancoverdi. "L'evento è organizzato dal Comitato FIP Puglia e dalla società The White City Basketball, i cancelli del palazzetto Vito Gentile saranno aperti alle ore 19.30 con ingresso gratuito": si legge nella nota del club irpino.

Primi minuti in biancoverde per Owens

"Per il team avellinese è il secondo appuntamento di preseason, dopo lo scrimmage disputato lo scorso weekend contro San Severo. Per lo staff l’occasione di ricevere un nuovo feedback. Coach Gennaro Di Carlo ha ritrovato tutti i suoi giocatori ed avrà modo di poter far esordire anche Tariq Owens, arrivato nel corso di questa settimana dagli USA": ha aggiunto l'Avellino Basket verso l'amichevole contro la Valtur Brindisi.