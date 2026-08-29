Atripalda piange il "professore" Lello Capozzi, storico farmacista e insegnante Figura simbolo di Atripalda, farmacista, insegnante e punto di riferimento per intere generazioni

Si è spento Lello Capozzi, per tutti "il Professore", figura simbolo di Atripalda, storico farmacista, insegnante e punto di riferimento per intere generazioni di cittadini.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità atripaldese, che oggi saluta uno dei volti più rappresentativi della sua storia recente.

A ricordarlo per prima è stata la Farmacia Capozzi con un messaggio carico di affetto e gratitudine: "Affranti salutiamo oggi Lello Capozzi, il decano della nostra famiglia, per tutti 'il Professore'. Pezzo di storia della comunità atripaldese, punto di riferimento di intere generazioni di pazienti e studenti, è stato per noi tutti colonna portante ed esempio in oltre cinquant'anni di carriera".

Parole che restituiscono il profilo di un uomo che ha fatto della professione una vera missione di vita, fondata sull'amore per il lavoro, sull'abnegazione e su un profondo senso dell'etica.

Per decenni, dietro il banco della storica farmacia di famiglia, il professor Capozzi ha accompagnato i cittadini non solo come farmacista, ma anche come consigliere e presenza rassicurante. Parallelamente, la sua attività di insegnante gli ha permesso di lasciare un segno anche nella formazione di tanti giovani, conquistando la stima di colleghi e studenti.

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno riempiendo i social. "Un grande abbraccio alla famiglia Capozzi per la perdita del caro Professore Lello", scrive chi lo ricorda come punto di riferimento nella farmacia, nella scuola e soprattutto nella sua splendida famiglia. "Ai familiari la vicinanza di tutti gli atripaldesi che lo hanno conosciuto".

Tra i ricordi più intensi emerge quello di chi ne sottolinea il carattere affabile e generoso: "Farmacista ed insegnante, Lello Capozzi è stata una delle figure più carismatiche del nostro '900. Dalla sua altezza aveva sempre un sorriso per sdrammatizzare. Mi raccontava che il primo caffè della mattina lo aspettava insieme a Vincenzo".

Lello Capozzi lascia un'eredità fatta di professionalità, umanità e dedizione al prossimo. Il suo ricordo continuerà a vivere nei pazienti che ha assistito, negli studenti che ha formato e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo sorriso lungo le strade di Atripalda.