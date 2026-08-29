Caldo, afa e mancanza d'acqua: contrade in ginocchio ad Ariano

Vascavino, Stratola, Santa Regina, Frolice, Sterda, Trimonti, Difesa Grande, Tesoro, Montagna, sono solo alcune delle contrade rimaste senz'acqua da ieri pomeriggio con disargi enormi per intere famiglie considerato il caldo e afa di queste ore. C'è chi si è visto costretto a rifornirsi nuovamente alle fontane.
Nessuna comunicazione chiaramente da parte dell'alto calore servizio che a quanto pare nom riesce neppure a far fronte alle numerese richieste di emergenza per la cerenza di organico.
Lungo la strada che porta dalla stazione di Ariano Irpino alla 90 bis - ci fa notare un abitante - è un cantiere aperto ormai. Da sempre continue perdite e riparazioni. Sarebbe il caso di vigilare sui lavori che vengono effettuati. Nemmeno il tempo di chiudere una buca che già si presenta un'altra perdita. Sembra la scena del cartone animato Tom e Jerry. E' da ridere, o piangere. Disagi che non mancano anche nel territorio di Montecalvo Irpino.
La speranza, dopo un'estate per la verità piuttosto tranquilla sul fronte idrico rispetto agli altri anni è che non torni l'incubo delle chiusure serali e notturne.