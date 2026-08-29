La convivialità che emoziona: in 1400 in piazza per la Tavolata di Gesualdo

Un lunghissimo tavolo sociale, oltre 400 metri di condivisione e socialità per la Tavolata di Gesualdo. L'iniziativa, nata da una idea semplice quella dello stare insieme, ha portato tra le strade del centro in piazza Neviera e lungo il Corso tantissime persone, per una serata all'insegna della condivisione.
Musica e cibo condiviso
Si sono riunite, tra le strade principali del borgo del Principe dei Musici, 1400 persone, per una serata in cui ognuno da portato in piazza piatti e prelibrezze tipiche, tra tavoli allestiti a tema, risate e divertimento.
Le mise en place
Spazio alla fantasia per la preparazione di mise en place ricercatissime, fantasiose e divertenti. Dal tema Messico al Natale, passando per pigiama party e l'eterna lotta tra bene e il male, che caratterizza le celebrazioni in onore di San Vincenzo Ferreri , ieri sera la comunità di Gesualdo ha dato vita ad una serata di divertimento , ed ispirata ad un autentico senso di comunità.
Un lunghissimo tavolo sociale ha abbracciato simbolicamente il castello rinascimentale del principe dei Madrigali, che domina il centro cittadino e la valle del Calore. Un’occasione unica per godere dell’enogastronomia irpina più autentica, aspettando la celebrazione della Festa del Volo dell'Angelo, in onore di San Vincenzo Ferreri.