La convivialità che emoziona: in 1400 in piazza per la Tavolata di Gesualdo Ieri sera una lunga tavolata di 400 metri nel borgo del Principe dei Musici

Un lunghissimo tavolo sociale, oltre 400 metri di condivisione e socialità per la Tavolata di Gesualdo. L'iniziativa, nata da una idea semplice quella dello stare insieme, ha portato tra le strade del centro in piazza Neviera e lungo il Corso tantissime persone, per una serata all'insegna della condivisione.

Musica e cibo condiviso

Si sono riunite, tra le strade principali del borgo del Principe dei Musici, 1400 persone, per una serata in cui ognuno da portato in piazza piatti e prelibrezze tipiche, tra tavoli allestiti a tema, risate e divertimento.

Le mise en place

Spazio alla fantasia per la preparazione di mise en place ricercatissime, fantasiose e divertenti. Dal tema Messico al Natale, passando per pigiama party e l'eterna lotta tra bene e il male, che caratterizza le celebrazioni in onore di San Vincenzo Ferreri , ieri sera la comunità di Gesualdo ha dato vita ad una serata di divertimento , ed ispirata ad un autentico senso di comunità.

Un lunghissimo tavolo sociale ha abbracciato simbolicamente il castello rinascimentale del principe dei Madrigali, che domina il centro cittadino e la valle del Calore. Un’occasione unica per godere dell’enogastronomia irpina più autentica, aspettando la celebrazione della Festa del Volo dell'Angelo, in onore di San Vincenzo Ferreri.