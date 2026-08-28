Subito Patierno con il Casarano: doppietta nel recupero per il 4-3 sul Giugliano Gol al 91' e al 94' dopo l'ingresso in campo a metà ripresa per il debutto con i rossoblu

Esordio strepitoso per Cosimo Patierno in maglia Casarano. L'attaccante di Bitonto ha salutato l'Avellino in settimana e ha fatto il suo esordio in rossoblu al 64' della sfida contro il Giugliano, giocata questa sera al "Giuseppe Capozza". Entrato in campo sul 2-2 (Zanellato per il vantaggio del Casarano, Esposito e Balde per il sorpasso dei tigrotti, pari di Zanellato al 58'), il Giugliano ha centrato il 3-2 al minuto 88 con Forciniti. Nei minuti di recupero ecco la doppietta di Patierno: al 91' il controllo per girarsi con il destro, al 94' il tocco sottomisura per il gol vittoria e un debutto clamoroso.

In aggiornamento con il tabellino