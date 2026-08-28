Festa del raccolto e benedizione mezzi agricoli: grande successo a Frigento La tradizione di Pila ai Piani in Irpinia

Si è svolta con grande partecipazione di fedeli la festa del raccolto e benedizione dei mezzi agricoli in località Parco a Pila ai Piani, Frigento.

L'iniziativa, promossa dalla parrocchia Maria Santissima Immacolata di Pila ai Piani,Frigento si è tenuta presso la Cappella di San Ciriaco.

Dopo il santo rosario c'è stata la messa di ringraziamento per i frutti della terra. La celebrazione si è svolta all'aperto al tramonto, davanti alla suggestiva chiesetta rurale, con decine di fedeli riuniti in raccoglimento.

A conclusione del rito si è tenuta la benedizione dei mezzi agricoli e a seguire l'agape fraterna offerta dalle volontarie della parrocchia, un momento di condivisione fraterna che ha chiuso la serata nel segno della comunità. "Un sentito ringraziamento a tutti i volontari, alle famiglie della contrada Pila e agli agricoltori locali".

